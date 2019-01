De Vastenavend in met eigen rugnummer

HogeNood-app en oranje stickers leiden naar openbare toiletten in Woensd­recht

18:00 HOOGERHEIDE - Om winkelend publiek, dagjesmensen en toeristen gastvrij te ontvangen, haakt de gemeente Woensdrecht aan bij een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting. Via de HogeNood-app en oranje stickers op gebouwen kunnen mensen zien waar er in de buurt een openbaar toegankelijk toilet is.