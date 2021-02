De twijfel slaat toe, komt de schaatspret wel?

Overstort wordt aangepakt: ‘Heel Halsteren gaat hiervan de positieve effecten merken’

6 februari HALSTEREN - De kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater in Halsteren gaat er binnenkort fors op vooruit. Nog deze maand begint de gemeente Bergen op Zoom met de aanpak van de riooloverstort in de Langstraat, het bekendste knelpunt in het drinkwaterwinningsgebied Halsteren.