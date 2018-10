De trots van een Bergse kermisman: 'Het is een manier van leven'

Hij komt uit een heus kermisgeslacht. Opa Frans trok al voor de oorlog naar Amerika. Met de Holland Amerika Lijn. Zonder een woord Engels te spreken. Frans had her en der wat geld bij elkaar gesprokkeld. Want hij wilde zijn horizon verbreden. Zien wat voor attracties in Amerika populair waren.Hij kwam terug met een jukebox, een Seeburg. Misschien wel de eerste jukebox hier in het land. Frank Vale vertelt de anekdote met veel smaak. Hij herkent zich in zijn grootvader. ,,Heel erg ondernemend, altijd ideeën.''