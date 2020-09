De treurigheid overheerst nu bij winkelcentrum De Gentiaan

BERGEN OP ZOOM - Winkelcentrum De Gentiaan moet plaatsmaken voor een nieuw winkelhart. De sloop is in volle gang. En hoe mooi het straks ook wordt, het doet sommigen pijn aan het hart.

Gezellig ziet het er niet uit. Het lijken de taferelen uit een oorlogsgebied. Ontzielde woningen en overal puin. Schoenmaker Kees van Sundert (65) had het liever anders gezien. ,,Ik hoopte hier mijn pensioen te halen."

'Waar kom ik nog aan de slag?’

Voor Van Sundert zit dat er niet, in ieder geval niet in de winkel waar hij al 26 jaar zit. Eind dit jaar valt voor hem het doek, net als voor de andere ondernemers in De Gentiaan. Een groot deel van de bewoners in het complex is al vertrokken. Begin maart 2021 volgen de huurders in het deel aan de Kastanjelaan. Van Sundert voelde het al trillen in zijn winkel. ,,Ik denk dat ze boven me bezig waren met voorbereidende werkzaamheden."

Nog tien maanden had hij te gaan tot zijn pensioen. Natuurlijk is hem vervangende ruimte aangeboden door de projectontwikkelaar. ,,Maar dat is veel te duur voor mij en ook waren er nog allerlei investeringen nodig. Dat verdien ik nooit meer terug." Zijn medewerkster Anja van Meel is ook niet vrolijk. Voor haar is ontslag aangevraagd. ,,Ik ben niet meer de jongste. Waar kom ik nog aan de slag?"

Van Sundert trekt klanten uit de hele regio. Als schoenmaker bedient hij ook ruiters en wandelclubs. ,,Het is een uitstervend vak."

Treurigheid overheerst

Het zijn de schaduwzijden van de stadsvernieuwing op en rond het Piusplein. Er komt veel moois voor terug, van sociale huurwoningen tot twee supermarkten en een nieuw wijkcentrum. Maar, met de sloop in volle gang overheerst de treurigheid. Bij de Prijsmepper staat alles leeg. Op het raam is een sticker vergeten. 'Wekelijks nieuwe aanvoer'.

Quote Ik denk dat het erop vooruit gaat Voorbijganger Bij de islamitische slagerij Rif gaapt de leegte, net als bij eethuis Marhaba en Belhuis Oranje. Om de hoek staat een bankstel tegen de gevel. Een bordje erbij. 'Gratis mee te nemen'. Op het terras van de Maxim Bar zit nog wel volk. Maar niemand voelt de behoefte om iets te zeggen over de stadsvernieuwing of de sloop. Vooruit, één man wil zijn mening wel geven. Zonder naam, dat wel. ,,Ik denk dat het erop vooruit gaat.”

Blij met twee nieuwe supermarkten

Verderop komt Nel Corbeel aangewandeld, bewoonster van het eerste uur. Ze heeft vanuit de Leeuwenbekstraat de Gentiaan nog gebouwd zien worden, zestig jaar geleden. Mooie verhalen vertelt ze, over de supermarkten die er vroeger zaten. De Spar en de Gruyter. ,,En er was een postkantoortje." Nooit wilde ze verhuizen. ,,We waren er toen zo blij mee. Er was woningnood, zoals dat er nu nog altijd is. Eigenlijk is dat probleem nooit opgelost."

Corbeel is blij dat er straks twee supermarkten worden teruggebouwd, de Jumbo en de Akmart die opschuift in het stratenplan. ,,Nu moet ik helemaal naar het Zonneplein lopen. Voor iemand van mijn leeftijd is dat bijna niet te doen."

Quote Nu moet ik helemaal naar het Zonneplein lopen. Voor iemand van mijn leeftijd is dat bijna niet te doen Nel Corbeel

Aan de achterkant van De Gentiaan gaat ondertussen weer een gevel tegen de vlakte. Het puin wordt hergebruikt als ondergrond voor de aanleg van wegen in de wijk. Ook ander bruikbaar materiaal wordt door de slopers apart gezet. Jahn Dabir heeft vertrouwen in de toekomst van de wijk. Tijdelijk ongemak hoort erbij, zegt Dabir terwijl hij zijn boodschappen van de Action inlaadt. Dabir begrijpt dat het voor veel bewoners en ondernemers lastig is om het toekomstplaatje van het Piusplein voor te stellen. ,,Gisteren was het erg. Veel lawaai, stof, je kon bijna het eind van de straat niet zien."