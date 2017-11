De toekomst van Sunclass in Nieuw-Vossemeer in vier meningen

Recreatie

De Duitse Margo Hermann kocht in 2003 een vakantiehuisje op Sunclass. ,,We waren al een tijdje op zoek en het was liefde op het eerste gezicht in Nieuw-Vossemeer. Vanwege het huisje, maar ook de omgeving'', vertelt ze. De jaren daarna was die liefde wel moeilijk vol te houden. ,,We hebben veel last gehad van arbeidsmigranten. Dan zaten er vier of vijf jongens in een huisje en die zorgen vooral in het weekend voor veel overlast.'' Sinds de gemeente streng handhaaft op de huizen, er is slechts een huishouden per huisje toegestaan, is de overlast heel wat minder.

Onlangs is er een huisje verkocht aan een nieuwe recreant. ,,Zelfs onder deze omstandigheden'', zegt Hermann. ,,Dus ik denk dat er zeker een markt is voor recreatief gebruik van Sunclass.''

Arbeidsmigranten

Leo van der Houwen van kwekerij de Driesprong in Steenbergen heeft veertien huizen in bezit op het park. ,,Daar heb ik arbeidsmigranten in gehuisvest.'' Hij vraagt zich af of er überhaupt nog wel recreatie mogelijk is op Sunclass. ,,De huizen zijn vrij gedateerd.''

Zijn eerste huisje kocht Van der Houwen in 2006. Toen was er zeker twintig jaar achterstallig onderhoud, vertelt hij. ,,We hebben sindsdien heel wat opgeknapt, maar dat haal je niet zomaar even in.'' Voor zijn werknemers is het park wel ideaal. ,,Ze zitten met zijn tweeën in een huisje en hebben daar de ruimte.'' Een alternatief is er volgens de kweker niet echt. ,,Anders komen ze in de kernen terecht. Of Stella Maris in Welberg, maar daar is ook niet altijd plek.''

Recreatie

Een toeristisch park. Dat ziet Angelique Schreurs van de nabijgelegen camping Mattenburg graag. ,,Dat is beter voor alle partijen'', meent zij. ,,Maar Sunclass moet wel opgeknapt worden. Een paar huizen is nu helemaal uitgeleefd.''

Nieuw-Vossemeer als toeristische hotspot is volgens haar helemaal niet zo gek. ,,Er is hier in de buurt genoeg te doen. En de gemeente Steenbergen investeert nu heel erg in recreatie.'' Ook voor haar eigen camping ziet Schreurs de voordelen. De huizen van Sunclass zijn geen echte concurrenten. ,,Maar ik heb wel een eetcafé met vier bowlingbanen waar ze gebruik van kunnen maken. Ik kan me voorstellen dat toeristen dan ook een hapje in het dorp gaan eten.''

Recreatie

De Dorpsraad van Nieuw-Vossemeer heeft het al een tijdje niet meer over Sunclass gehad, vertelt Juul Verhallen. ,,We hebben jaren geleden al een standpunt ingenomen en dat is niet gewijzigd. Er is in de tussentijd niks meer gebeurd.''

Zoals het nu gaat, is het niks, vindt Verhallen. ,,Het park is verpauperd. Er wonen mensen d ie werken en mensen die recreëeren. Dat verdraagt elkaar niet.''