De Suikerbiet staat na 'un bietje hijsen' eindelijk op zijn plaats bij Dinteloord

DINTELOORD - 'Het kunstwerk is nu echt geboren", reageert ontwerper Hans Hanssen nadat dinsdagmiddag 'De Suikerbiet' op zijn plaats is gezet. Hij maakte het kunstwerk op de rotonde van de N259 bij Dinteloord samen met smid Peter van Meel uit Steenbergen.

Het idee voor de biet had Hanssen snel en bij het uitwerken gebruikte hij een echte suikerbiet die nog steeds in een bloempot bij zijn atelier in Dinteloord staat. Na de ontwerpfase werd de metalen suikerbiet in de werkplaats van Van Geel op Reinierpolder opgebouwd.

,,Ik heb de suikerbiet zo ontworpen dat hij richting Stampersgat staat'', vertelt een tevreden Hanssen. ,,En je ziet het, dat is goed gelukt.''

Ook de roestbruine kleur is precies wat de makers voor ogen hadden. ,,Ik heb het kunstwerk begin augustus al buiten gezet'', legt Van Meel uit. ,,Daardoor is het al mooi geroest. Dat gaat nog enkele maanden door, maar dan stopt het.'' Vanwege het gewicht, 1.500 kilo voor het kunstwerk en 7.000 voor de fundering, moest een kraanwagen worden gebruikt.

Werkzaamheden

De werkzaamheden trokken veel bekijks en omdat alles over de weg getakeld moesten worden, werd het verkeer door verkeersregelaars in goede banen geleid. ,,Zo komt na 2,5 jaar voorbereiding een eind aan een bijzonder project waar we veel van hebben geleerd'', aldus Kuun de Boer van de Dorpsraad Dinteloord. ,,Een kunstwerk dat de verbondenheid met de suikerindustrie visualiseert is werkelijkheid geworden.''

Na het eerste idee in de dorpsraad volgde een zoektocht naar geld. Pas nadat de gemeenteraad 10.000 euro voor elke kern had vrijgemaakt voor een monument of kunstwerk kwam het in een stroomversnelling. ,,Het was schrapen, maar we kregen ook grote bijdragen van onder andere het coöperatiefonds van de Rabobank, de winkeliersvereniging Dinteloord, de Suikerunie en daarnaast medewerking van bedrijven en veel zelfwerkzaamheid.''

Eigenlijk zou ook nog de windbelasting op het kunstwerk berekend moeten worden. ,,Universiteiten en dergelijke organisaties konden ons daarbij niet helpen. Zelf konden we geen onderzoek laten verrichten. Maar het kunstwerk staat stevig genoeg.''

Nadat verlichting is aangelegd kan volgende week woensdag om 20.00 uur de officiële onthulling plaatsvinden.