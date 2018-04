De suikerbiet helpt de tomaat: ondergrondse waterberging in Dinteloord

videoDINTELOORD - Hoe krijg je een tomaat uit een suikerbiet? Door het overtollige water dat in een suikerbiet zit te gebruiken om tomaten te kweken. Het kan, op het Agro en Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland in Dinteloord. Donderdag is daar officieel de waterberging geopend.

Na de opening mocht iedereen een kijkje nemen in de technische ruimte van de waterberging.

Een suikerbiet bestaat voor ongeveer 70 procent uit water. Bij het verwerken van de bieten komt er veel water vrij. Vroeger werd dat door de suikerfabriek in de Dintel geloosd. Tegenwoordig wordt het water de grond ingepompt. Daar blijft het wachten, tot de tuinders het water nodig hebben voor hun gewassen. Dan zetten ze de kraan open en kunnen ze het extra water gebruiken.

150 zwembaden

De opslag is nodig, omdat de suikerfabriek water produceert op het moment dat de tuinders het niet nodig hebben. De suikerbietencampagne is van september tot januari, terwijl de tuinders van mei tot september extra water nodig hebben.

Het water boven de grond opslaan is geen optie, legt Piet Janmaat van de TOM (Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij) uit. ,,We hebben per jaar gemiddeld 300.000 kubieke meter nodig. Als je dat in een bassin opslaat, dan kost dat tien hectare.'' Dat komt neer op ongeveer 150 olympische zwembaden. Niet ideaal dus.

Buizen

De oplossing is dus om het onder de grond te stoppen. Grondwaterkundige Koen Zuurbier van onderzoeksinstituut KWR: ,,Het neemt onder de grond evenveel plek in beslag, maar ligt daar niet in de weg. Je kunt erboven gewoon kassen bouwen.''

Beeld uit presentatie 'De suikerfabriek is eigenlijk een waterfabriek'.

Daarnaast is het ondergronds opslaan ideaal voor zoet water, vertelt Zuurbier. ,,Het wordt goed geconserveerd. Er vindt desinfectie plaats.''

Het water gaat met buizen de grond in, legt hij uit. Dat gebeurt heel natuurlijk. ,,We laten de zwaartekracht zijn werk doen, we persen het niet in de grond'', vertelt Zuurbier. Op die manier duwt het gezuiverde water van de Suikerunie het water dat al in de grond zit aan de kant. ,,Zo ontstaat er een luchtbel. Daarna halen we het water weer geleidelijk omhoog. Dat doen we ook rustig, om te voorkomen dat er grote gaten in de aarde ontstaan.'' Op die manier is er dus ook geen kans op aardbevingen.

Voor de kwekers is het vervolgens heel makkelijk: zij kunnen de kraan openzetten in droge tijden en hebben dan direct water.

Uniek

Ideaal, vindt auberginekweker Peter de Jong het. Hij heeft zelf al een bassin van 17.000 kubieke meter op zijn land. ,,In de afgelopen drie jaar had ik twee jaar te weinig water. Toen heb ik er gebruik van gemaakt.'' En dit is de meest duurzame oplossing, vindt hij. ,,Het alternatief is dat je water uit de bodem haalt dat niet zuiver is of leidingwater gebruikt. En dat is niet duurzaam, want dat hebben we zelf nodig om te drinken.''