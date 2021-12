De Ster van Lepelstraat definitief niet geschikt voor hoogspanningsstation TenneT, wat nu?

Auvergne­pol­der verdeelt Halsteren: ‘Niet halsstar­rig vasthouden aan besluit van 20 jaar geleden’

HALSTEREN - Tom Gabriëls uit Lepelstraat ziet het wel voor zich: naast Sabic het elektriciteitsstation van TenneT, daaromheen zware industrie en verderop in de Auvergnepolder nog wat lichte industrie, woningen en misschien zelfs recreatie. Dat zei hij donderdag op de bijeenkomst in de Wittenhorst in Halsteren, georganiseerd door de Dorpsraad.

