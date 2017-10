De Stelle in De Heen voorlopig slechts af en toe open

DE HEEN - Dorpshuis De Stelle in De Heen is dicht. Het gemeenschapshuis zit sinds 1 oktober zonder beheerders en bestuur. Er is wel een nieuw bestuur in de maak, maar dat heeft besloten tot nader order De Stelle te sluiten.

Een slechte zaak, vindt Theo van Es van SteenbergenAnders. Hij stelde de wethouder er gisteren op het gemeentehuis vragen over. ,,In een dorp als De Heen, waar al zo weinig voorzieningen zijn, is een dorpshuis heel belangrijk'', zei hij.

Wethouder Cors Zijlmans was dat met hem eens. Het sluiten van het dorpshuis kan in zijn optiek dan ook niet. De gemeente is dan wel niet direct betrokken bij De Stelle, maar is wel subsidieverlener. ,,We hebben deze week daarom intensief contact gehad om ervoor te zorgen dat het dorpshuis, ook in deze tijd, open blijft'', zei hij.

Machtsstrijd

Met het beoogde bestuur is daarom afgesproken dat bij activiteiten die al gepland zijn de deuren van het dorpshuis toch open gaan. Er is nog een bestuurslid actief. Zij probeert een nieuw bestuur te vormen, vertelde de wethouder gisteren.

Rondom De Stelle woedt al een tijd een machtsstrijd. Het dorpshuis heeft een tijdlang twee besturen gehad. De gemeente wilde geen uitspraak doen over welk bestuur het wettelijke was en wilde het probleem via mediation op te lossen.

Onlangs heeft een van de beheersters ontslag genomen, vanwege de negatieve sfeer rondom het dorpshuis. De andere beheerster is ontslagen en het bestuur zelf heeft het bijltje erbij neergelegd.