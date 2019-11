De Steenbergse raadszaal moet verbouwd worden en zoveel gaat het mogelijk kosten

UPDATE Verdachte van dood Bergse Lara Sint Jago hoort twaalf jaar cel tegen zich eisen

17:27 BREDA/BERGEN OP ZOOM - In de rechtbank in Breda heeft Onno R., die heeft bekend zijn (ex-)vriendin Lara Sint Jago in Bergen op Zoom om te hebben gebracht, twaalf jaar cel tegen zich horen eisen. Het misdrijf gebeurde in 2018. De twee hadden een moeizame knipperlichtrelatie.