De Stappen in Hoogerheide slopen of niet? Petitie om pand met ‘rijke geschiedenis’ te behouden

HOOGERHEIDE - Nog even geduld, en dan is er duidelijkheid of het gebouw van basisschool de Stappen aan De Nieuweweg in Hoogerheide wel of niet gesloopt gaat worden. De school verkast over een paar jaar naar een nieuw onderkomen in het dorp Woensdrecht.