De Spil in Halsteren is verbouwd, Jackie blij met eigen badkamer met Ajax-badmat

HALSTEREN - De afgelopen maanden is woonlocatie De Spil in Halsteren van SDW verbouwd. Slaapkamers zijn omgebouwd tot studio’s of appartementen met eigen badkamer en keuken, de algemene ruimte is opgeknapt en er zijn extra kantoren.

,,Héél mooi”, straalt Carla, een van de cliënten van De Spil, terwijl ze rondkijkt in de algemene ruimte. ,,En veel groter ook.” Er is een muur weggebroken, waardoor de gesloten keuken nu open is, vertelt begeleidster Melina van Stiphout. ,,Nieuw verfje op de muren, nieuwe meubels, nieuwe vloer. Alles is weer spic en span.”

De cliënten hadden tot nu toe een gedeelde badkamer en keuken. ,,Dat is niet meer van deze tijd. Heel fijn dus dat ze nu hun eigen studio hebben, waar ze zelf koffie kunnen zetten en niemand aan hun spulletjes in de koelkast zit.” Nu ook de gemeenschappelijke ruimte is verbouwd, kan daar de dagbesteding plaatsvinden. ,,Gezamenlijk koken, spelletjes doen of gewoon samen koffie drinken", zegt Van Stiphout. ,,Er hangt nu echt een huiselijke sfeer.”

Volledig scherm SDW De Spil is verbouwd. Bewoners en medewerkers in de vernieuwde, ruimere gezamenlijke woonkamer. © Pix4Profs/Tonny Presser

Cliënt Jackie wil zijn studio maar al te graag laten zien aan de fotograaf van de krant. Een studio met zijn eigen Ajax-badmat, de bekers die hij gewonnen heeft met zijn voetbalclub MOC, een kussen van K3 en beeldje uit de Efteling. Wat het allermooist is aan zijn kamer? ,,De keuken natuurlijk”, lacht hij. ,,Die is nu helemaal van mij.”

In De Spil biedt SDW begeleiding voor 26 volwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking en gedrags- of psychiatrische problematiek. Tijdens de verbouwing verbleven enkele cliënten tijdelijk in andere SDW woonlocaties. ,,Sommige cliënten hebben tijdens de verbouwing meegeholpen", zegt unitmanager Vincent Rijpert. ,,Van sjouwen tot de eindschoonmaak. We zijn blij met het resultaat, het is prachtig geworden.”

