De singles van Trio ‘67 zijn nu te beluisteren op Spotify

‘Most Wanted’ Christo H. was jarenlang op de vlucht na schietpar­tij op kinder­feest­je, nu is hij aangehou­den in Marokko

BERGEN OP ZOOM - De 42-jarige Christo H. uit Bergen op Zoom, die sinds 2015 werd gezocht, is woensdagavond in Marokko aangehouden. H. moet in Nederland nog een celstraf van twaalf jaar uitzitten.