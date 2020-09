De Schelp ging veel te snel open. En moest daardoor weer dicht

BERGEN OP ZOOM - Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom is vorig jaar veel te snel open gegaan: ‘er is onvoldoende tijd genomen om het zwembad te testen en in te regelen’. De Schelp ging in feite zelfs overhaast open. Want: ‘de druk om open te gaan was groot’.

Die belangrijke conclusie trekt de gemeente Bergen op Zoom na het nodige onderzoek binnen de eigen organisatie. De Schelp sloot in maart 2018 plotsklaps vanwege problemen met de constructie. Het bad was onveilig door corrosie in bouten en moeren. Wat volgde was een enorme miljoenen kostende reparatie, gecombineerd met groot onderhoud en de nodige verbeteringen.

Hoofdpijn

Quote Er is onvoldoen­de getest voor de opening Onderzoek gemeente Bergen op Zoom Pas vorig jaar september, na ruim anderhalf jaar, opende het bad weer. Om korte tijd later, begin oktober, weer dicht te gaan. Omdat het binnenklimaat niet in orde was. Bezoekers en personeel klaagden over hoofdpijn en rode ogen.

De Schelp leek voor eventjes dicht te gaan om een storing in de chloortoevoer op te lossen. Maar bleef uiteindelijk maanden dicht omdat daarna de balans in lucht- en waterkwaliteit niet gevonden kon worden. Pas in februari kon De Schelp weer open, na herhaalde proefsessies zwemmen onder begeleiding van Jan Bakker, specialist van het VU medisch centrum in Amsterdam.

Klachten

Voor de gemeente aanleiding eens grondig de blik naar binnen te werpen. Wat ging er mis, wilde het stadsbestuur weten. Uit die zelfevaluatie komt nu naar voren dat de systemen die waken over de kwaliteit van de lucht en van het water op zich allemaal goed functioneerden. Maar niet samen. ,,Ze gingen tegen elkaar in werken.” Met allerlei gezondheidsklachten tot gevolg. Nog altijd is niet duidelijk hoe De Schelp bij een volle bak reageert. Dat is nog niet getest, want door corona mag er een verminderd aantal bezoekers binnen.

Onvoldoende

Dat het bad na de opening van september vorig jaar zo snel weer dicht moest, heeft alles te maken met het onvoldoende proefdraaien, is de conclusie. ,,De afronding was niet goed. Er is onvoldoende getest voor de opening waardoor zich problemen voordeden.” In de toekomst is zoiets te voorkomen door vooraf beter afspraken te maken, is de tip uit de zelfevaluatie.