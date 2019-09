De Schelp Bergen op Zoom opent de deuren: 'Hier valt je mond toch spontaan van open’

Mijn bevrijding Nellie (94) blikt terug op de bevrijding: ‘Mijn vader zei: als de oorlog voorbij is, zet ik de vlag op de Spiritus’

31 augustus BERGEN OP ZOOM - Meer dan zeventig jaar is Nellie Croese-van Loenhout al weg uit Bergen op Zoom. Maar begin over de Kaai, de Kop van ‘t ‘Oofd, water, zwemmen, bootjes en haar ogen gaan glinsteren. 94 jaar is ze nu en sinds haar trouwen woont ze in Amersfoort waar haar vier kinderen werden geboren. ,,Ik had verschrikkelijk heimwee naar Bergen in het begin. Ik ging vaak terug naar mijn familie.”