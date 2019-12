De Schelp Bergen op Zoom nu weer geplaagd door legionella

BERGEN OP ZOOM - En nu is er weer legionella geconstateerd, in de douches van zwembad De Schelp in Bergen op Zoom. Dat heeft tot gevolg dat de tweede proefzwemdag, die voor zaterdag gepland stond, met een week is uitgesteld.

Problemen

Het zit het zwembad bepaald niet mee. Na een langdurige miljoenenrenovatie moest De Schelp op 13 oktober gesloten worden. Een slecht binnenklimaat leidde tot geïrriteerde ogen, wat tot problemen leidde voor medewerkers. De veiligheid van zwemmers zou daardoor in het gedrang kunnen komen.

Water- en luchtmonsters moesten een oorzaak aanwijzen. Vervolgens stond een proefzwemsessie gepland, omdat een leeg zwembad met stilstaand water anders reageert dan wanneer er tien of honderd mensen in liggen.

Proefzwemdag

Maar vrijdagavond kwam er opnieuw een brief, van B en W van Bergen op Zoom. De proefzwemdag van zaterdag kan niet doorgaan. Legionella is de reden. Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken.

De meeste mensen die besmet raken met legionella, worden niet ziek. Maar een klein deel van de mensen die besmet raken krijgt de veteranenziekte of legionellagriep. In ernstige gevallen, als niet de juiste behandeling volgt, kan legionella dodelijk zijn.

Op woensdag 27 november werd een eerste proefzwemdag gehouden, met een kleine groep geselecteerde zwemmers. In het kader van het proefzwemmen is het noodzakelijk dat de zwemmers zich voorafgaand aan het zwemmen douchen omdat anders geen representatief beeld kan worden gekregen van de effecten tussen zwemmers en het zwemwater.

De uitkomsten van deze sessie waren positief. Vandaag zou opnieuw een proefzwemdag georganiseerd worden, met een grotere groep (geselecteerde) zwemmers.

Quote De langdurige stilstand van het water in een relatief warme omgeving is de oorzaak B en W van Bergen op Zoom

,,Echter, begin deze week is legionella geconstateerd in de douches van het zwembad ondanks dat de leidingen intensiever zijn gespoeld de afgelopen weken", schrijven B en W in hun brief aan de raad. ,,De langdurige stilstand van het water in een relatief warme omgeving is hiervan de oorzaak.”

In een situatie waarbij het zwembad vol in bedrijf is, is de kans erg klein dat dit zich voordoet. Maar dat is bij De Schelp niet het geval. Het zwembad heeft de legionella gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Monsters