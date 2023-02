De route van de Optocht: langs deze straten komt de stoet

De koelbox met drankjes is ingepakt, de balletjes gehakt zitten in je jaszak en schoenen die het lekkerst zitten, zijn aangetrokken. Traditiegetrouw staat de dinsdag in het Krabbegat in het teken van de wagens van bouwclubs, grappige acts en het confettikanon van Spuit 11. Toch is het belangrijk om te weten wat de route van de Optocht dit jaar in Bergen op Zoom is. Zéker omdat het een paar jaar geleden is dat je naar de stoet kon kijken.