‘De rode lopen is wel vroeg uitgelegd’, dacht Mart nog: hij werd totaal verrast door zijn lintje

Verplaat­sing HAP Bergen op Zoom naar Roosendaal laat nog jaren op zich wachten: ‘Niet te doen’

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Het worden spannende jaren voor de huisartsenpost (HAP) in Bergen op Zoom. Verplaatsing van die HAP naar de nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal laat zeker nog zes, zeven jaar op zich wachten en dat is eigenlijk veel te lang, vindt bestuurder Jan Verbaal van Stichting Huisartsenposten West-Brabant.

25 juni