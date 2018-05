De rijdende redactie van Vincent Krijtenburg

HOOGERHEIDE - Het is de ultieme vrijheid voor Vincent Krijtenburg: werken waar hij maar wil. Dat kan sinds hij begin dit jaar zijn eigen 'rijdende redactie' kocht. Met zijn campervan reist hij het hele land door. Zijn werkplekken zijn de plekken waar hij parkeert en als hij ver van huis is, overnacht hij op een camping.

De journalist uit Hoogerheide begon in 2016 met freelancen. ,,Het eerste jaar vooral in de buurt. Maar daarna kreeg ik steeds meer opdrachten voor verder weg. De kunst is dan om flexibel te zijn." Dus nam hij zijn laptop en camera steeds mee en ging werken in koffietentjes of tuincentra. ,,Maar op een gegeven moment heb je dat wel gehad." Daarnaast moest hij vaak in de randstad werken. Hij was dan bijna meer tijd kwijt aan het reizen en in de file staan dan aan het werken zelf.

Volledig scherm In zijn rode Ford Transit heeft Krijtenburg alles bij de hand: een keukentje, koelkast en een extra accu voor stroom. © Vincent Krijtenburg En zo kocht hij een paar maanden geleden een rode Ford Transit uit 1991. Een kampeerbus. ,,Ik heb hier alles bij de hand. Een keukentje met stromend water, een koelkast en een extra accu voor mijn apparatuur."

Inspirerende plekken

Het gesprek vindt uiteraard ook plaats in zijn 'rijdende redactie'. Het staat ook op zijn busje. ,,Veel mensen keken altijd even raar op als ze me uren op een plek aan het werk zagen. Nu is het meteen duidelijk", zegt Krijtenburg.

Volledig scherm De camper parkeren en werken maar. © Vincent Krijtenburg In het busje doorkruist Krijtenburg nu het hele land. ,,Als ik een video heb geschoten bij een bedrijf, kan ik bijvoorbeeld op het parkeerterrein meteen monteren." Maar ook op andere dagen probeert hij zoveel mogelijk naar inspirerende plekken toe te rijden. ,,Je kunt op je zolderkamertje je bureaubladachtergrond aanpassen voor wat afwisseling, maar ik kies gewoon iedere keer een andere werkplek." Favoriet voor de journalist zijn daarbij plekken langs het water. ,,Ik ga dan ook vaak naar Zeeland. Met uitzicht over de Westerschelde." De camper parkeren en werken maar. ,,En als ik zin heb in een pauze, dan stap ik uit en maak ik een strandwandeling. Dan kan ik er weer tegenaan."

Lifestyle

De journalist is daardoor efficiënter en productiever geworden. ,,Maar het is ook een lifestyle waardoor ik meer geniet van het werk en het leven."

Het is de ideale oplossing voor Krijtenburg. ,,Als ik meerdere klussen heb in Amsterdam, dan blijf ik op een camping. In plaats van elke keer weer in de file te gaan staan. Dat komt mijn productiviteit ook ten goede." Hij klapt de bank neer of klapt het hefdak uit en dan heeft hij een ruim bed. Het busje is naast een werkplek ook handig voor zijn gezin: ,,Er is ruimte genoeg om met ons hele gezin weekendjes weg te gaan."

Een toekomstwens heeft Krijtenburg nu al: hij zou graag zonnepanelen op zijn busje willen. ,,Nu laadt de accu alleen op als ik aan het rijden ben, maar dan kan ik ook profiteren van de zon."

Volledig scherm © Vincent Krijtenburg