De quiz Brainstorm echt product van samenwerking Zoomvliet en ZuidWest TV

Maar een decor met veel licht en zes camera's is helemaal niets als er geen kinderen zijn om de Brainstorm-quiz te spelen. In totaal komen er twintig bovenbouwklassen van basisscholen in Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht. Vanmiddag juichen de kids van de Lavoor uit Roosendaal en de Noordster uit Bergen op Zoom in de studio.



Net als bij grote-mensen-quizzen op tv krijgt de crew vlak voor de opnamen een briefing. John Huijbregts van Dutchmulticam èn ROC-docent sluit zijn instructies af met het allesomvattende advies: ,,Blijf scherp!" Het publiek op de tribunes wordt gevraagd het applaus te oefenen en dat hoef je de jeugd van tegenwoordig geen twee keer te vragen.



De vragen worden gesteld door de charmante Ivana Zandbergen, die in de regio ook bekend is van het Boogie Down Dance Centre. Met hoog opgestoken, blond haar en vlijmscherpe hakken legt ze de jeugd vragen voor. Zoals: de echte naam van DJ Martin Garrix is Martijn Garritsen, waar of niet waar. Tegen niemand zeggen, maar het is waar.