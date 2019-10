De Puttense Kermis: ‘Een traditie die je niet mag missen’

Vechtpar­tij in Bergen op Zoom mondt uit in mishande­ling van agent

12:47 BERGEN OP ZOOM - Een vechtpartij in Bergen op Zoom heeft in de nacht van zaterdag op zondag geresulteerd tot een mishandeling van een agent. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en kan voorlopig niet werken. De verdachte, een 41-jarige man uit Stavenisse, zit vast. Dat meldt de politie op haar website.