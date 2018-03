De Producers zet Bergse theaterclub BOV opnieuw in de spotlights

In de grote zaal van Blokstallen 3 zetten de spelers woensdagavond de laatste puntjes op de i. Nog even de choreografie doorlopen en de danspassen herhalen. En dan moet het gewoon goed zijn. Aan de motivatie en gedrevenheid van de 45 spelers kan het niet liggen. Razend enthousiast zijn ze. "Niets mooiers dan het publiek zien genieten", zegt Joost Jongerius, die de rol van regisseur vertolkt in musical De Producers.

Klucht

Wanneer te zien?

Stichting BOV speelt de musical De Producers: vrijdag 16 maart om 20.00 uur; zaterdag 17 maart 20.00 uur; woensdag 21 t/m zaterdag 24 maart om 20.00 uur en zondag 25 maart om 14.00 uur. Kaarten verkrijgbaar vanaf 14,25 euro via demaagd.nl. Kijk voor meer informatie op stichtingbov.nl. De musical is gebaseerd op de kluchtfilm The Producers uit 1968, waarin de theaterproducenten Max Bialystock en Leo Bloom opzettelijk een bijzonder slechte musicalproductie willen neerzetten. Met als doel, het geld van investeerders in eigen zak steken. Een slecht script, een nog beroerdere regisseur en de minste van de minste acteurs blijken het recept voor een kaskraker. En dat geheel tegen de verwachtingen van Bloom en Bialystock.

Primeur

De Bergse amateurvereniging BOV is de eerste in Nederland die de productie, geschreven door Mel Brooks, op de planken brengt. En daar is voorzitter Rob van den Aarsen stiekem best een beetje trots op. "We hebben de primeur. Dat kun je niet vaak zeggen. Het is wel een pittige voorstelling. Dat motiveert spelers om de lat nog een stukje hoger te leggen. Aan de andere kant vraagt het ook veel tijd en energie. Voor sommigen betekent dat soms drie tot vier dagen in de week repeteren."

Quote Ik herken mezelf er wel in. Vooral in dat hysterische Ludwig Erentreich, acteur Toch doen George Stander en Albert-Jan Verhees dat met alle plezier. De twee spelen Max en Leo. "Het is voor het eerst in vijftien jaar dat ik een hoofdrol speel", zegt George. "Behoorlijk pittig. Spel en muziek wisselen elkaar in hoog tempo af." Voor Albert-Jan is de uitdaging minstens zo groot. "Eigenlijk ben ik geen comedyspeler. Maar de rol past prima. Ik mag lekker gek doen. Dat kan ik wel." Ondertussen gooit Marit van Reijen als Ula met haar blonde haren al haar vrouwelijke charmes in de strijd. "Een rol die ver van me staat."

Over de top

De heren grinniken. Dat in De Producers bijna alles over de top is, maakt het voor Joost Jongerius juist zo mooi. Hij mag in het stuk de slechte regisseur spelen. Zijn eerste 'grote' rol in de kwart eeuw dat hij actief is bij BOV. "Tijdens de audities zag ik de rol voorbijkomen en dacht: die is op mijn lijf geschreven. Ik mag alles lekker dik aanzetten." Zijn partner Ludwig Erentreich speelt Carmen, de flamboyante assistent. "Ik herken mezelf er wel in. Vooral in dat hysterische." Wie nog ontbreekt in het geheel is de schrijver van het theaterstuk: Frans Liebkind, gespeeld door Koen van Dongen.

Koen, met lederhosen aan, speelt een gevluchte Duitse soldaat die is neergestreken in New York. Daar leidt hij een eenzaam bestaan en stort zich volledig op het schrijven van teksten. Met een theaterstuk als resultaat. "Als een klein kind loop ik over het podium te mokken, terwijl ik het andere moment intens blij ben. Die emoties wisselen elkaar heel rap af. Best een uitdaging." De druk op de spelers is hoog. Het twee keer winnen van de Amateurs Musical Awards, schept verwachtingen bij het publiek. "Tegelijkertijd is het een goede motivatie om een nog betere productie neer te zetten."