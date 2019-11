De Poort in Bergen op Zoom weer schoon na schoonmaakactie

Zo'n dertig personen deden aan de schoonmaakactie mee, waaronder 18 van de Dolfijnen, de jongste speltak van zeeverkennersgroep Karel Doorman. Het hele gebied wordt overigens volgens Wil Dirks, die parkmanager van het bedrijventerrein is, ook elk kwartaal door werknemers van WVS schoongemaakt.

Blijven schoonmaken

Wethouder Evert Weys was zaterdag naar sportcentrum De Karmel gekomen om daar de deelnemers te ontvangen en voor de aftrap. ,,Het is voor de zevende keer dat we dit doen en elke keer is er een andere wethouder bij aanwezig geweest", zei Peter van den Eijnden, de voorzitter van bedrijvenvereniging Theodorushaven, Noordland en De Poort (TNP). ,,De gemeente vindt dit belangrijk, dit moeten we dan ook blijven doen."

Dat de zeeverkenners zo goed vertegenwoordigd waren kwam omdat ze jaarlijks geen contributie aan TNP hoeven te betalen. Maar in plaats daarvan zijn ze verplicht jaarlijks mee te doen aan de schoonmaakactie. De gemeente zorgde er voor dat alle deelnemers konden worden voorzien van werkhandschoenen, hesjes, prikkers en zakken. In groepjes van 6 personen liepen de deelnemers over het bedrijventerrein. In de straten lag weinig zwerfvuil, maar in de plantsoenen des te meer.

Kapotte ballonnen

De zakken werden gevuld met stukken hout, plastic, wieldoppen, wiet- en drugsafval, blikjes en flessen. In twee zakken zaten menselijke uitwerpselen. Blijkbaar was er in de buurt ook een feestje geweest want er werden op een plek 50 kapotte ballonnen gevonden. Van der Eijnden: ,,Deze actie past in de constructieve manier waarop TNP in gesprek is met de gemeente Bergen op Zoom.