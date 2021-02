De Pionier in Steenbergen wordt gesloopt om plaats te maken voor dierenkliniek

Het was een lange zoektocht, dus de kliniek is erg blij met het pand. Dierenartsenpraktijk Steenbergen is namelijk uit haar jasje gegroeid. Het huidige pand aan de Kruispoort werd in 1987 geopend. ,,De boel is flink gedateerd aan het raken. We gaan nu voor een frisse, moderne kliniek”, vertelt Snijder.



De kliniek gaat van twee naar vier nieuwe spreekkamers, een aparte ruimte voor tandheelkunde en twee operatiekamers. ,,Zo krijgen we aparte echo- en röntgenkamers. Dat gebeurt nu nog in één ruimte. Nog een bijkomend voordeel van het pand aan de Wipstraat: er zal straks op eigen terrein geparkeerd kunnen worden door zowel klanten als medewerkers. ,,Parkeren is nu vaak lastig, zeker nu zoveel mensen thuis werken en hun auto de hele dag voor de deur staat.”