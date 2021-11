De Peperbus staat in de steigers en jij kunt 'm beklimmen: ‘Het wordt nog mooier dan gedacht’

Prins Fon van Wjeeld­recht heeft een opvolger: prins Marinus

HOOGERHEIDE - Binnen de Wjeeldrechtse carnavalsstichting de Snoeken was het al anderhalf jaar bekend wie de nieuwe prins van Wjeeldrecht (Hoogerheide en Woensdrecht) zou worden. Maar door corona kon hij pas donderdagavond tijdens de 11-11 viering in zaal Le Soleil in Hoogerheide voor de eerste maal officieel in zijn prinsenpak worden gehesen en gepresenteerd als opvolger van prins Fon. De nieuwe hoogheid van Wjeeldrecht is prins Marinus.

