De overlast is groot: verzet buurt tegen grondbedrijf blijft

HALSTEREN - De achterdocht in de buurt is groot. ,,Wat en wie zit erachter om legalisering van het grondverzetbedrijf aan de Langeweg in Halsteren mogelijk te maken? Dat is onze grote vraag”, stelt Bert van ‘t Laar namens de buurt die overlast van het bedrijf ervaart.

Het perceel waar grondverzetbedrijf Muller huist, heeft alleen een woonbestemming. De gemeente is bereid daar een bedrijfsbestemming van te maken.

,,Een sneaky procedure”, zegt Van ‘t Laar. ,,Ze zijn er al twee jaar mee bezig en hebben ons daar nooit in gekend. Per toeval zijn we er achter gekomen.” En dat steekt de omwonenden die er van overtuigd zijn dat gemeente en het bedrijf bewust hun mond hebben gehouden.

De gemeente heeft excuses gemaakt en eind januari is er alsnog een een gesprek geweest met de ondernemer en de gemeente. ,,Een verhelderend gesprek. Voor ons is duidelijk dat we een bedrijf van deze omvang niet op deze plek willen”, zegt Van ‘t Laar.

De buurt ervaart geluidsoverlast van onder meer af en aanrijdende vrachtwagens en het laden en lossen van grond dat vaak tot in de avonduren doorgaat.

Daarbij komt dat legalisering volgens Van ‘t Laar niet mogelijk is omdat volgens de huidige regels van de gemeente het vestigen van nieuwe bedrijven in het buitengebied niet is toegestaan. ,,Maar hier rolt de gemeente toch de rode loper uit. Dat is wonderlijk, het opent de deur voor anderen om vanuit woonbestemmingen een bedrijf te beginnen.”

De ondernemer heeft de gemeente op het verkeerde been gezet meent de buurt. Het huidige bedrijf is volgens hen vele malen groter dan in de plannen wordt voorgesteld. ,,Als het gelegaliseerd wordt, is de weg vrij voor uitbreiding”, stelt Van ‘t Laar. ,,De overlast wordt dan alleen maar groter.”

Ondernemer Yvonne Muller deelt die mening niet. ,,We zijn de afgelopen twee jaar gegroeid, maar die groei is meegenomen in de plannen die bij de gemeente liggen.” Muller wil op de huidige locatie niet verder uitbreiden. ,,Dat kan ook niet want de gemeente heeft ons beperkingen opgelegd. Daar kunnen wij mee uit de voeten.” Wel wil het bedrijf de machines graag binnenzetten. ,,We willen oude loodsen slopen en er een nieuwe voor terugplaatsen.”