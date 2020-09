De overeenkomst tussen Bergenaren en Friezen: ze houden beiden van het getal 11

Vastena­vend 2021 in de maak: ‘We bereiden een unieke, veilige 11-11-vie­ring voor’

16 september BERGEN OP ZOOM - Hoe gaat de Vastenavend 2021 eruit zien? Die vraag houdt vele Krabben bezig. Vanwege corona en de maatregelen die daarbij horen zal het leutfeest sowieso anders zijn dan Bergenaren gewend zijn. ,,Maar er is Vastenavend”, zegt voorzitter Bas van Oevelen van de Stichting Vastenavend. ,,We bereiden een unieke, veilige 11-11-viering voor, want we hebben als het goed is een ‘nuuwe n’Òògeid’.”