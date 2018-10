De os is terug in Ossendrecht: niet van brons maar van beton

Visser roept commando's die zich zorgen maken over schietbaan in Bergen op Zoom op zich te melden

14:41 DEN HAAG/BERGEN OP ZOOM - Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) roept commando's, die zich zorgen maken over een schietbaan in Bergen op Zoom, op zich te melden. De elitesoldaten zijn ongerust over de gezondheidsrisico’s die ze hebben gelopen op een overdekte schietbaan en hebben een advocaat in de arm genomen.