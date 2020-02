De optocht komt thuis in Krabbegat, De Waterstraot eerste bij A-wagens

Optocht Peeloof­durp (Dinteloord): punt verschil tussen eerste en tweede plaats

24 februari DINTELOORD - ,,Wij vögele ut wel uit”, was het eigen motto op de wagen BC De Plakkers in de optocht in Peeloofdurp. Inderdaad behaalden ze de eerst plaats bij de middel wagens, maar het was maar met een punt verschil met het 'naoi-ateljeeke' van BC de Coole Club.