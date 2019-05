De Ontmoetingswinkel in Steenbergen is meer dan een kledingzaak

Twee keer zoveel parkeer­plaat­sen op nieuwe carpool­plaats in Hoogerhei­de

12:45 HOOGERHEIDE - Het is nu nog vechten voor een parkeerplek op de carpoolplaats bij Korteven in Hoogerheide. Daar komt na de komende zomervakantie verandering in, want dan is er een nieuwe carpoolplaats met ruim twee keer zoveel parkeerruimte.