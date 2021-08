De onderhoudsvriendelijke tuin van Ronald: hij maait het ‘gras’ niet, maar stofzuigt het

,,Je krijgt in een tuin als deze nooit elk onkruidje weg. En dat moet je ook niet willen. Maar een klein beetje onderhouden moet je het natuurlijk wel”, zegt Ronald Riteco. In 2014 verhuisden Riteco en zijn vrouw van Bergen op Zoom naar Halsteren. De tuin aanwezigheid van een royale tuin speelde zeker een bepalende rol bij de keuze voor dit huis. ,,In Bergen woonden we ook mooi, maar daar was de tuin zó klein. Daar kregen we bij wijze van spreken bijna ruzie over wie welk onkruid mocht verwijderen.”