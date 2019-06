‘De nieuwe rangorde bepalen gaat niet zonder slag of stoot’

Wij hebben zo'n veertig kippen rondlopen op het bedrijf. Allemaal afgedankte legkippen. Ze waren van de leg af, ze presteerden te weinig. Bij ons scharrelen ze lekker rond over het land, hebben de ruimte en zoeken hun eigen voedsel in de grond. Zodra ze aan de vrijheid gewend zijn - weer beter in hun veren zitten - gaan ze vanzelf weer eieren leggen. Je zou het wel oerkippen kunnen noemen en de eieren die ze leggen, oereieren.

De kippen zoeken hun voedsel zoals de natuur dat bedoeld heeft. Maar ze zijn ook enthousiast als we met wat extra's komen. Dan komen de dames meteen aan rennen, of beter gezegd, aan fladderen. Dat is erg leuk om te zien en tijdens kinderfeestjes op het bedrijf is het altijd een succes. Hoewel, sommige kinderen zijn behoorlijk bang van kippen. Die hebben nooit eerder een kip van dichtbij gezien. Soms zien kippen vingertopjes aan voor voer. Dat is niet pijnlijk, maar kinderen schrikken er vaak wel van als een kip ze pikt.

Sinds een paar weken zitten al onze kippen bij elkaar in één hok. Dat was nodig, omdat onze slasoorten dit jaar nogal dicht in de buurt van een kippenhok staan. Kippen zijn gek op sla en om de oogst te redden, moesten we de bewoonsters van dat hok even verplaatsen. Kippen zijn overdag lastig te vangen, maar in het donker is het heel eenvoudig. Dan zitten ze op stok en lijken alle zintuigen te zijn uitgeschakeld.