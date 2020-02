De Nieuwe Ram, nieuw restaurant en feestzaal in Halsteren

Flatbewo­ners kunnen met deze methode tóch GFT-afval scheiden

4 februari BERGEN OP ZOOM - Woon je zes hoog, dan is de kans groot dat de bananenschillen tussen de plastic bakjes liggen. Afval scheiden in een flat is lastig. Maar bewoners van vier hoogbouwlocaties in Bergen op Zoom zijn uitverkoren om dat tóch voor elkaar te krijgen.