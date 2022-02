De Nieuwe Ram gaat voor de eigentijdse keuken en een ongedwongen sfeer

Marco verloor zijn been in kermisat­trac­tie van exploitant Frank Vale, die binnenkort voor rechter staat

WIJCHEN - Op 22 maart dient in Den Bosch de strafzaak tegen Frank Vale uit Bergen op Zoom, de eigenaar van de kermisattractie waarin Wijchenaar Marco van As een been verloor. Vale wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Hoe zat het ook alweer met het geruchtmakende ongeluk?

8:59