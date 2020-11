De nieuwe prins van 't Krabbegat: 'Niet alles kan doorgaan, maar Vastenavend wel, hoe dan ook’

Of Dirk Hopmans het niet zag zitten om als stuntman bij de Stichting Vastenavend te komen. Bij de Kindervastenavend bijvoorbeeld worden er af en toe best spannende capriolen uitgevoerd. Geen gekke vraag voor iemand die aan parachutespringen doet en een passie voor kitesurfen heeft. En dat leek Hopmans wel wat. ,,Maar die vragen die me gesteld werden! Ik vond ze behoorlijk intiem voor iemand die een stuntman zou worden. Er werd me van alles gevraagd over mijn familie, hoe ik Vastenavend uitdraag...”