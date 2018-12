De Nederlandse Kluis heeft 1500 kluisjes te huur in Bergen op Zoom

,,Het is geen grote vestiging", zegt directeur Jaap Zeeuw van der Laan van Nederlandse Kluis. ,,In totaal hebben we straks 22 locaties en ruim 40.000 klanten.” In West-Brabant is het na Breda de tweede vestiging voor De Nederlandse Kluis. In heel Noord-Brabant heeft het bedrijf zes locaties met kluisjes. ,,Er is behoefte aan”, zegt Zeeuw van der Laan. ,,Er zijn mensen die een paar maanden per jaar op vakantie gaan bijvoorbeeld. En oudere mensen willen hun kostbaarheden ook niet altijd thuis opbergen.”