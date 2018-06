De nachtmerrie van Doel? Aanslagen met radioactief materiaal

Terwijl bewoners zich vooral druk maken over een mogelijk kernongeval in Doel, focussen de Belgische autoriteiten zich in toenemende mate op de risico's van een terreuraanval op kerninstallaties of aanslagen met radioactief materiaal.

Tijdens de nazit van een bewonersavond in Kalmthout over wat te doen bij een nucleair ongeluk, zei Lodewijk van Bladel van atoomwaakhond FANC onlangs dat alles op alles wordt gezet om potentiële atoomterroristen in beeld te krijgen.

Volgens Van Bladel is zowel in België als in Frankrijk (tevergeefs) geprobeerd om de hand te leggen op radioactief materiaal. Hij weidde daar verder niet over uit. Mogelijke aanslagen met gestolen radioactief materiaal zijn voor autoriteiten een nachtmerriescenario.

Sabotage

Vanuit de zaal kreeg Van Bladel de vraag hoe het zit met de sabotagezaak uit augustus 2014 jegens Doel. In het niet-nucleaire deel van Doel 4 zetten onbekenden toen veiligheidskleppen open, waardoor 65.000 liter smeerolie weglekte. Gevolg: de stroomturbine raakte oververhit en kwam voor maanden stil te liggen.

Quote In zowel Frankrijk als België zijin mislukte pogingen gedaan om radioac­tief materiaal te stelen Lodewijk van Bladel Ondanks diepgravend onderzoek onder leiding van het federaal parket, is de zaak nog steeds niet opgelost. Wel is het voor de autoriteiten duidelijk dat sprake was van criminele opzet.

Communicatie

Van Bladel gaf toe dat er niet of nauwelijks naar buiten toe wordt gecommuniceerd, maar de inzet is nog steeds om de zaak voor het gerecht te brengen. Over de staat van het onderzoek wilde hij niets kwijt.

Naar aanleiding van die sabotage werd voor vele miljoenen geïnvesteerd in extra veiligheidsmaatregelen zoals camerabewaking in Doel en Tihange. Ook de screening van medewerkers werd flink aangescherpt.

Video

De senior expert van FANC bevestigde dat in 2016, na de aanslagen van Parijs en Brussel, bij een antiterrorisme-inval in Brussel een video is aangetroffen die erop wees dat terroristen mogelijk iets van plan waren in nucleaire richting. Volgens de Bergse schrijver Sonn Franken, die alles rond Doel al twintig jaar volgt, was op de video een woning te zien van, zo later bleek, de directeur van het Belgische nucleaire onderzoeksprogramma.

In maart 2016 werd een bewaker van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen in Fleurus vermoord waarbij, aldus Belgische media, zijn toegangspas verdwenen zou zijn. De krant Het Laatste Nieuws meldde kort daarop overigens dat volgens het parket in Charleroi geen sprake was van een terroristische link.