De nachtmerrie is bijna voorbij: hier treedt 666 The Nightmare voor de alletlaatste keer op

Toen de band nog Loek Verlaan als zanger had, deed de band volgens Heck de gekste dingen. ,,We hadden een doodskist rechtop op het podium gezet, waar Verlaan in stond. Zodra de muziek begon, zou hij eruit springen. Alleen waren er wat technische problemen, dus moesten we later beginnen. Hij bleef noodgedwongen twintig minuten in de kist tot we konden spelen en hij er als een dolle uit raasde.’’



De ene anekdote volgt na de andere. ,,We waren nog maar een jaar of twee bezig, toen we het voorprogramma waren van Within Temptation. Dan word je meteen voor de leeuwen geworpen! In België moesten we een keer na Gorki optreden. Dan sta je daar voor duizenden mensen, dat is echt bizar. Later mochten we voor Alice Cooper optreden, voor vijfduizend man. Dat is voor een coverband echt heel goed.’’