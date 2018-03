De metamorfose van Landgoed Mattemburgh in Hoogerheide

Glazen Ei-dj's zijn begonnen aan hun honderd uur

29 maart SINT-ANNALAND –Het is zover. De derde editie van Het Glazen Ei is begonnen. In het voormalige café-restaurant Haven Zicht in Sint-Annaland, ook wel bekend als ‘De Man’, zitten vier dj’s opgesloten. Honderd uur maken ze onafgebroken radio. Met als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor de bouw van het Stavoord6-huis.