De Melanen in Halsteren vervroegd open vanwege sluiting zwembad De Schelp in Bergen op Zoom

VideoHALSTEREN - Openluchtbad De Melanen in Halsteren gaat weken eerder open. In plaats van 22 april hoopt de directie het bad al op 9 april in gebruik te nemen. Manager Walter van Krieken wil hiermee de gedupeerde gebruikers van het vorige week gesloten binnenzwembad De Schelp in Bergen op Zoom een alternatief bieden.

Het afgelopen weekend heeft het personeel de beide grote baden al schoon gemaakt. Op dit moment worden bomen en struiken gesnoeid, kleedkamers schoon gemaakt, onkruid tussen tegels weggehaald en reparaties aan het beton uitgevoerd. ,,Later deze maand laten we water in de baden en worden ze verwarmd. We hopen de eerste week van april open te gaan, uiterlijk 9 april", zegt Van Krieken.

Zwemdiploma

Het afgelopen weekend heeft de manager met diverse zwembaden in de regio gesproken over het onderbrengen van de 850 kinderen die zwemles volgen in De Schelp. Van Krieken: ,,Dat is echt onze eerste prioriteit nu. We willen hen zo snel mogelijk duidelijkheid bieden hoe ze hun lessen voor een zwemdiploma kunnen voortzetten. Ook omdat we nu uitgaan van het worst case-scenario en verwachten dat De Schelp nog maanden gesloten blijft." Een aantal baden heeft ook spontaan hulp aangeboden, bijvoorbeeld uit Kruiningen en Goes.

Informatiepunt

De directie van De Schelp heeft zijn intrek genomen in Sporthal De Boulevard. Daar wordt hard gewerkt aan het aanbrengen van goede ICT-verbindingen zodat er snel een goedwerkend informatiepunt kan worden ingericht. ,,Nu zitten we nog op het wifi-netwerk van de sporthal, maar dat is bij lange na niet voldoende. We brengen een goed netwerk aan zodat we straks telefonisch, per mail en fysiek goed bereikbaar zijn. We hopen dinsdag of woensdag operationeel te zijn. Ook omdat we dan verwachten antwoorden te hebben voor de gebruikers", aldus de manager.

Begrip

Van Krieken stelt dat ze veel reacties hebben binnengekregen via telefoon en mail. Het overgrote deel daarvan is van mensen die begrip hebben voor de sluiting. ,,Ruim negentig procent begrijpt dat we deze stap hebben gezet. Zekerheid boven alles. Vanmorgen hebben 5 of 6 mensen zich bij de sporthal gemeld. Die hebben we uiteraard netjes te woord gestaan."

Maandagmiddag is er overleg met de Bergse wethouder Arjan van der Weegen.