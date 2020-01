De Makers van Bergen op Zoom blijft bestaan, opvolger gevonden

Vrij drukke nacht bij Bravis Bergen op Zoom, rustig in Roosendaal

11:21 BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Een wisselend beeld van de nieuwjaarsnacht bij de twee locaties van het Bravis ziekenhuis. Op de spoedeisende hulp in Bergen op Zoom was het behoorlijk druk met twee vuurwerkslachtoffers en zes mensen onder invloed, in Roosendaal moesten alleen twee personen worden geholpen die teveel gedronken hadden.