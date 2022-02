De leegstand in de Bergse binnenstad te lijf? Kijk naar Het Vierkantje en trek die lijn door

Leegstand houdt aan: ‘Binnenstad moet niet vasthouden aan winkelfunc­tie’

DEN BOSCH/TILBURG - De leegstand in retail Brabant is vorig jaar met vijftien procent gedaald. Het aantal lege panden daalde van ruim 2700 naar 2300. Mooie cijfers, maar de daling komt niet door méér winkelaanbod. Steeds vaker neemt wonen, werken en vrije tijd haar intrede in de lege panden. Betekent dit het einde van dat ‘dagje shoppen?’

20 februari