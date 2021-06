De leden van deze groep worden het hele jaar door blij van bloemen

FacebookgroepenActief bezig met tuin, huisdier of buitenleven? Voor elk onderwerp is er wel een Facebookgroep, waar gelijkgestemden elkaar advies geven en hun passie delen. Martijn Schraven meldt zich aan en praat mee. Vandaag de groep: bloemschikken in alle seizoenen met 20.008 leden.

De groep bloemschikken in alle seizoenen heeft alle huisregels in twee korte zinnetjes samengevat: ‘Dit is geen verkoop site. Wees vriendelijk en hou het gezellig.’ Wat je er wel vindt? Vooral heel veel prachtige foto’s van bloemstukken. Het hele jaarrond, zoals de groepsnaam al aangeeft. In een vaas, in een krans, op een boomschijf, noem maar op. Leden kunnen veel posts verwachten van mensen die vol trots hun creatie laten zien. De reacties zijn doorgaans zeer lovend. Er is veel waardering voor elkaars werk. Zo genieten leden dubbel van hun creatie: thuis in huis én via de complimenten van mensen met dezelfde passie.

Uitgebloeide pioenroos

Naast berichten die rechtstreeks met bloemenschikken te maken hebben, komen er zo nu en dan ook vragen voorbij over bloemen in het algemeen. Zoals Karin Oomen die graag advies wil hebben over wat ze moet doen met een uitgebloeide pioenroos. Uit de antwoorden is op te maken dat er zowel voor snoeien als rustig laten staan tot aan het najaar iets te zeggen valt. Lettie van Ooijen vond een plant langs de kant van de weg en wil nu graag weten welke soort het is.

Quote Lettie van Ooijen vond een plant langs de kant van de weg en wil nu graag weten met welke soort het is

Mary de Hond uit Halsteren is al haar hele leven ‘dol op bloemetjes’, zoals ze zelf aangeeft. Ergens rond haar dertigste is ze begonnen met het volgen van enkele workshops bloemschikken. Sindsdien is het haar grote hobby en passie. Wat terug te zien is in de meest uiteenlopende creaties die in de groep te zien zijn.

Herfst favoriet

Quote In de herfst zijn er zoveel prachtige kleuren te ontdekken Mary de Hond Wie denkt dat de lente en zomer de favoriete seizoenen zijn voor bloemschikkers, zit er in geval van De Hond royaal naast. Haar favoriete seizoen is de herfst. ,,Dat zijn er zoveel prachtige kleuren te ontdekken.” De vogels in De Honds’ omgeving mogen zich overigens ook gelukkig prijzen. Tegen de tijd dat het winter wordt, is De Hond druk bezig met het maken van de mooiste vogeltaarten. De groep bloemschikken in alle seizoenen is een aanrader voor iedereen met een passie voor bloemen.

