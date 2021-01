De kunst van het geven is het principe van Paper Art

made in west-brabantHALSTEREN - Paper Art in Halsteren verkoopt onder andere kaarten, wenskaarten, cadeaubonnen en kaartjes voor bloemisten. Vooral in deze tijd is persoonlijke aandacht voor elkaar, met bijvoorbeeld een mooie kaart, belangrijk.

Quote we sturen elkaar deze weken meer kaarten toe dan voorheen, in tijden voor corona. Daniël Schechtl Naar elkaar omkijken. Aandacht voor de ander. Het zijn de woorden die in het coronajaar steeds weer gehoord worden. Premier Rutte nam ze pas ook in de mond, aan het eind van zijn toespraak waarin hij de harde lockdown aankondigde. Bij Paper Art in Halsteren is die persoonlijke aandacht al vele jaren het leidende principe. The Art of Giving, heet het. De kunst van het geven.



Voor Daniël Schechtl en zijn partner Martje van de Poll zijn het dan ook drukke tijden, net als voor het hele team van 25 medewerkers. ,,We sturen elkaar deze weken meer kaarten toe dan voorheen, in tijden voor corona. Een appje is natuurlijk gauw verzonden. Maar een handgeschreven boodschap op een mooie kaart of een cadeautje met een pakkende tekst, dat zegt toch net wat meer.''

Vol overtuiging

Schechtl (42) is nog jong in het bedrijf dat hij, samen met Martje, twee jaar geleden definitief overnam van zijn vader Max. Daarvoor heeft hij eerst twee jaar Paper Art goed leren kennen. Schechtl stapte er vol overtuiging in en verhuisde vanuit Maarssen terug naar Halsteren. Martje (38) heeft bedrijfseconomie gestudeerd, hijzelf marketing. Het lijkt een ideale combinatie en dat is het volgens Schechtl ook. ,,We vullen elkaar goed aan.''

Het begon allemaal met vader Max, ondertussen alweer 35 jaar geleden. De in München geboren Schechtl vond het gat in de markt: het kleine bloemenkaartje. ,,Zoiets was er toen nog bijna niet.'' De omzet van Paper Art steeg explosief en mettertijd is ook het assortiment gegroeid.

Het Halsterse bedrijf verkoopt bloemen- en cadeaukaartjes, wenskaarten, cadeaubonnen, cadeauverpakkingen, private label-drukwerk en ook originele cadeauartikelen, de zogeheten give-aways. Het klantenbestand loopt uiteen van bloemenwinkels, tuincentra, lifestyle winkels tot groothandel, maar zeker ook andere branches.

Naast de Benelux zijn Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk in toenemende mate een belangrijke afzetmarkt. Schechtl, met een knipoog naar zijn vader die in de achtergrond nog steeds als adviseur betrokken is. ,,Eigenlijk onze thuismarkt.''

Duurzaamheid staat bij Paper Art hoog in het vaandel. Niet als een hip dingetje dat gemakkelijk scoort. ,,Wij zijn ook jonge ouders.''

Het nieuwe bedrijfspand maakt gebruik van groene stroom, is gasloos en draait op warmtepompen. Ook in de producten wordt steeds vaker gekozen voor een duurzame oplossing. Het eco-papier heeft volgens Schechtl toekomst. Op tafel ligt een voorbeeld, wenskaarten gemaakt van steenafval. Bij de productie komt er geen water of bleekmiddel aan te pas, zoals bij traditioneel papierpulp. ,,Papier dat helemaal boomloos is.''

Gemalen steen

Volledig scherm Paper art verkoopt onder andere kaarten, wenskaarten en kaartjes voor bloemisten. © Pix4Profs/Tonny Presser

In het nieuwe jaar wordt gestart met een proef in een grote Duitse keten. Voorlopig komen de wenskaarten van gemalen stenen in verkoopmolens bij honderd vestigingen. ,,Het is ook waterafstotend. Handig in vaak vochtige ruimten van bloemenhandels.''

Quote In ons vakgebied is het een uitdaging om de trends in de markt vooruit te zijn Daniël Schechtl Er is ook een variant (kerst-)- kaarten, gemaakt van afval uit landbouwproducten. Paper Art houdt de verkoopprijs bewust laag, bijna gelijk aan de kaarten die gemaakt worden van traditioneel materiaal. ,,Die kleinere marge nemen we op de koop toe, om de drempel om voor duurzaamheid te gaan bij onze klanten laag te houden.‘’



Paper Art hoort met haar focus op productinnovatie bij het eco papier tot de pioniers in de markt. ,,In ons vakgebied is het een uitdaging om de trends in de markt vooruit te zijn.''

Schechtl stuurt het team van creatievelingen aan dat in de eigen studio voortdurend bezig is met het ontwerpen van nieuwe collecties. Wat er ook bij hoort: vooruitdenken in de seizoenen. ,,Wij vierden hier in de zomer al Kerstmis, en zijn nu vooral bezig met Valentijnsdag.'' Paper Art maakt voor het ondersteunende werk, via SDW en WVS, gebruik van circa dertig thuiswerkers. ,,Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.''

Paper Art heeft ook nog steeds een full service systeem, waarbij ruim 1800 bloemisten en tuincentra in Nederland en België op geregelde tijden worden bezocht. ,,Ook dat is persoonlijk contact. Het is de kurk waar onze onderneming op drijft.''

Paper Art heeft ook gezonde groeiambities. ,,We staan altijd open voor (oud) ondernemers die ons op een nog hoger niveau kunnen krijgen. We worden graag uitgedaagd.''