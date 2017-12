De kruisraketten kwamen nooit naar Woensdrecht, maar Niek van Essen bleef

longreadWOENSDRECHT - Niek van Essen (57) belandde in 1983 in Woensdrecht om te protesteren tegen de kruisraketten. Anno 2017 woont hij er nog. Hij zit zaterdagavond in de tv-serie Andere Tijden, over 'Het hek van Woensdrecht'.

Die ene dag in 1983 nam het leven van Niek van Essen, toen 23 jaar, per toeval de afslag Woensdrecht. Het lot in de vorm van een lift. ,,Ik was bij een demonstratie in Volkel", vertelt de Gelderse pacifist. ,,Maar ik woonde net in Amsterdam en had een lift nodig. Ik kon meerijden met enkele actievoerders, maar die gingen even langs Woensdrecht om een vredeskamp te starten."

Van Essen besloot te helpen met de opbouw van het kamp, vlakbij de Vliegbasis Woensdrecht. Die was bij in beeld voor de plaatsing van 48 kruisraketten. ,,Ik had niet het plan om lang te blijven." Maar weken werden maanden. Van Essen blies zijn studie af. Grappend: ,,Ik koos de HBO VAK-school: Hogere Burgerlijke Ongehoorzaamheid bij het Vredes Aktie Kamp."

Het vredeskamp was aanvankelijk legaal. ,,We hadden water, elektra, riolering, telefoonaansluiting en een windmolen. Er stonden tientallen bouwsels, caravans en tenten. De vijftien à twintig vaste bewoners kregen in het weekend bezoek van tientallen sympathisanten."

Er ging een andere wind waaien toen burgemeester Jan de Leeuw in juni 1984 nekletsel opliep bij een verkeersongeval. ,,Zijn plaatsvervanger, wethouder Lenselink, was erg conservatief. Hij loog de raad voor dat ons kamp niet ontruimd zou worden." Een dag later gebeurde dat toch.

Gierwagen

,,Met helikopters en 200 ME'ers. Wij werden afgevoerd, het kamp werd afgebroken, het terrein omgeploegd, en de gierwagen reed er overheen." De vredesactivisten zaten twee weken op de stoep bij het gemeentehuis. ,,Daar werden we bijna dagelijks ontruimd." De raad zette Lenselink af, maar De Leeuw trok na zijn terugkeer de harde lijn door.

Er ontstonden twee illegale kampen. Aan de zuidkant bij een oude bunker, in het noorden naast de A58. ,,Vanaf juli 1984 pendelde ik per fiets van het Bos-VAK naar het Bunker-VAK. Soms werden we drie keer per week ontruimd. Goed voor de strijdbaarheid, hoor, als ze weer het plastic wegtrokken waar je onder sliep."

Soms ging het hard tegen hard. ,,Als lokale actievoerders en agenten wist je wat je aan elkaar had. Maar soms kwam er volk op af waar je niet voor kiest, die wilden matten. Dan kwam er extra politie uit de steden, die er ook harder in stonden. Soms liepen de gemoederen op en ontspoorde het, al had niemand die intentie. Als plaatselijke activisten waren wij het slachtoffer."

Essen verliet het Bos-VAK in 1985. ,,De Stichting Atoomvrijstaat kocht een huisje in de Dorpsstraat in Woensdrecht dat ik ging beheren. Een steunpunt waar je kon douchen, of slapen als je ziek was." Eind 1987 tekenden de Amerikanen en de Russen het INF-akkoord over ontwapening. De kruisraketten waren van de baan, de kampen medio 1988 ook.

Geen geweld

Spijt heeft Van Essen niet. ,,Ik heb nooit gevochten, ik geloof niet in geweld. Maar een tang in het hek bij de vliegbasis, een poort blokkeren, daar had ik geen moeite mee. Het was een bijzondere levenservaring om met een groep idealisten letterlijk dwars te liggen tegen de bewapeningswedloop."

'Het Witte Huis' in de Dorpsstraat bood later onderdak aan het Vredesbureau uit Bergen op Zoom. Van Essen kocht het in 2005, liet het slopen en er het huis bouwen waar hij nu nog woont met Mary, die hij kent uit het Bunker-VAK.

Na zijn tijd als fulltime activist tegen de militaire industrie en wapenhandel, ging hij voor het Streekgewest inburgeringsbeleid ontwikkelen. Nu werkt hij bij het West-Brabants Archief in Bergen op Zoom. ,,Wel apart, dat een anarchist met een strafdossier vol arrestaties ambtenaar kon worden."

Van Essen is actief bij het Dorpsplatform en de buurtpreventie in Woensdrecht. Met zijn GroenLinks-hart staat hij derde op de kieslijst bij D66. ,,Woensdrecht is een mooi dorp in een prettige streek. Ik voel me hier al ruim dertig jaar thuis. En er is niemand die ik niet groet of andersom."

