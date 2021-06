De kruising op de Glymesstraat gaat eindelijk op de schop: ‘Oversteken wordt veiliger’

Mountainbi­kers voorzich­tig na staalkabel-incident: ‘We willen graag heelhuids thuiskomen’

13 juni De parkeerplaats bij het ZuidWestHoek College in Ossendrecht ligt er zowat verlaten bij. Even voor halftien, zondagochtend. Heeft de angst voor een over de tracks gespannen staaldraad atb’ers uit de wijde regio doen besluiten om de bossen in dit deel van West-Brabant te vermijden?