De Kragge: van vuilstort naar mountainbikewalhalla

Bergse vrouwen maken papieren herinnerin­gen aan musea

6:00 BERGEN OP ZOOM - Af en toe knijpen Eva Luijkx en Gertrude van der Linden in elkaars armen. Is het allemaal wel echt waar wat er nu allemaal gebeurt? Terwijl ze nog bezig zijn met de oprichting van een eigen bedrijfje is hun Papieren Souvenirs al een groot succes. Musea staan in de rij voor een papieren maquette.