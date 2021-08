De kracht van de Bergse Actieve Senioren? ‘Al die gezellige mensen’

,,We zijn nog niet blauw, maar we worden het wel”, grapt een van de deelnemers als hij in groepje blauw wordt ingedeeld. De stemming zit er goed in. Ondanks de dreigende wolken is het droog en er staat een mooie route op de planning: de Ardennentocht. ,,Straks begrijpen jullie wel waarom we het zo genoemd hebben”, zegt Ger van Eekelen van de BAS. ,,Als je het pad naar beneden neemt, en je loopt langs het water, dan waan je je echt in de Ardennen.”

Hoe lang de Zoom is?

Met een lijst vragen gaan de deelnemers op pad. Moeilijke vragen, vinden de senioren. Over hoe lang de Zoom is, hoe zwaar de betonblokken in het park zijn en waar de naam Bergen op Zoom nu eigenlijk vandaag komt. Dat levert heel wat discussies op onderweg. De meeste deelnemers zijn lid van de BAS. ,,Niet-leden mogen ook meedoen, maar die betalen iets meer voor de activiteiten”, legt Tom Rombouts, voorzitter van BAS Zomerschool, uit. ,,Dus kun je beter lid worden.” Vorig jaar ging de zomerschool in verband met de coronacrisis, niet door. Dit jaar wel, maar in afgeslankte vorm.

Non Plus Ultra

,,Busexcursies kunnen we nu niet doen, en per activiteit kunnen we minder mensen toelaten”, zegt Rombouts. De senioren zijn nog enigszins voorzichtig met aanmelden, heeft hij gemerkt. ,,Het gaat minder hard als voorgaande jaren, toen hadden we regelmatig nog wachtlijsten. Vooral voor diner bij restaurant Non Plus Ultra in Woensdrecht. We zeggen weleens voor de grap dat het niet uitmaakt waar de bus heenrijdt, als hij maar eindigt bij Non Plus Ultra, dan is het altijd goed.”