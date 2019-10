De Krabben balen van sluiting Schelp: ‘Plaats die opblaastent maar terug bij De Melanen’

VIDEO Bus met 22 vaten drugsafval gedumpt naast basis­school in Woensd­recht, ouders zijn ingelicht

15:48 WOENSDRECHT - Midden in het centrum van Woensdrecht is donderdagochtend drugsafval gedumpt. Er zitten 22 vaten, waarvan 2 lege, in een bestelwagen zonder kentekenplaten. Deze is vlak naast basisschool De Poorte geparkeerd, in de Dorpsstraat.