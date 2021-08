De koolrabi bij Albert Heijn komt meestal van dit Ossendrechtse bedrijf

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood? Vandaag: De familie Hendrickx. Frank (56), Miranda (53) en Martijn (25) Hendrickx werken samen in VOF Hendrickx Scheidreef te Ossendrecht.

Het tuinbouwbedrijf van de familie Hendrickx begon als parttime boerenbedrijf. Opa Hendrickx begon, aanvankelijk als hobby, een bedrijf met varkens en vleesrunderen náást zijn werk in de wegenbouw. Aanvankelijk zetten ook Frank en Miranda het bedrijf voort naast een baan in loondienst. Frank bleef na zijn dienstplicht als burger werkzaam in het leger, als hofmeester. Miranda werkte in een supermarkt. Martijn Hendrickx is de eerste in de familie die van meet af aan fulltime in het boerenbedrijf stapt, nadat zijn ouders in 1997 besloten om volledig voor de VOF te gaan.

Albert Heijn

Miranda en Martijn vertellen over het bedrijf in de kantine. Frank is op dat moment druk op het land. De familie Hendrickx levert hun producten aan Holland Crop (Bakker Barendrecht). Uiteindelijk belanden de groenten allemaal bij supermarktketen Albert Heijn in de schappen.

Omdat het bedrijf van de familie Hendrickx grenst aan een beschermd natuurgebied én een camping als buurman heeft, is uitbreiding van vergunning voor de varkensstal technisch ondenkbaar. Tot verdriet van Frank wordt er dan ook afscheid genomen van de varkens. De oude varkensstal wordt een groenteloods. De stal voor de runderen blijft wél. In tegenstelling tot zijn vader Frank heeft Martijn weinig op met dieren. Natuurlijk, als het zo uitkomt dan helpt hij waar nodig even bij de stieren. Maar verder dan het aquarium met wat kleine tropische visjes in de kantine gaat zijn dierenliefhebberij niet. ,,Ik heb er gewoon niets mee." Met de plantenteelt heeft Martijn des te meer.

Luchtfoto’s

Drie luchtfoto’s in de hal tonen de ontwikkeling van het bedrijf. Op de oudste foto wijst Martijn de varkensstal aan. Op de tweede foto is te zien dat de werktuigenloods met koelingen gebouwd is. Deze is al vervangen door een groenteloods waar de prei schoongemaakt wordt. Op de derde foto zijn de varkensstallen vervangen door een loods waar de prei en venkel verwerkt worden.

Veel verschillende gewassen passeerden in de loop der jaren de revue. Bloemkool, broccoli en bospeen kwamen en verdwenen weer. Er werd geëxperimenteerd met sperziebonen, rodekool en vroege aardappelen. Prei is altijd al een belangrijk gewas geweest. Zomerprei, winterprei; bijna heel het jaar rond vertrekt er prei vanuit de loods in Ossendrecht via het verdeelcentrum naar supermarkten door heel Nederland. ,,Afgelopen jaar is het ons goed gelukt”, zegt Martijn. ,,Volgens mij waren er twee weken dat we niet konden leveren.”

Volledig scherm 2021-08-20 -OSSENDRECHT - Foto: Pix4Profs/Peter Braakmann - Firma Hendrickx in Ossendrecht © Pix4Profs/Peter Braakmann

Andijvie

Op dit moment heeft de familie 45 hectare grond in gebruik. Ongeveer 20 hectare hiervan is bestemd voor prei. Voorheen was andijvie jarenlang een belangrijk gewas, maar de vraag hierna is in de afgelopen decennia sterk afgenomen. ,,Jaar na jaar werd dat telkens iets minder”, vertelt Miranda. ,,En op een gegeven moment was het gewoon niet meer rendabel.”

De andijvie verdwijnt bij de familie Hendrickx van de akkers. ,,We hebben wel bij de afnemer bedongen dat we wilden dat de inkoop van de andijvie verdeeld zou worden over telers hier uit de buurt”, zegt Miranda. De geste levert de collega’s in de regio slechts even respijt op. Uiteindelijk is de andijvie uit de hele regio verdwenen.

Vanuit de afnemer kwam de suggestie, of liever gezegd, de vraag om koolrabi een kans te geven. Om zich een beeld te vormen van de teelt bezoeken de Ossendrechtenaren verschillende bedrijven in Duitsland, waar de koolrabi een groot product is. Wat ze zien bevalt, bevalt ze. ,,Het is een gewas dat ons goed past", zegt Martijn. ,,We hebben het een kans gegeven en zijn van lieverlee steeds meer gaan zetten."

Op dit moment kun je er als consument vanuit gaan dat wanneer je een Hollandse koolrabi koopt bij Albert Heijn, dat deze uit Ossendrecht komt. Na de koolrabi volgt er nóg een product-op-bestelling: venkel. Wederom de vraag om eens te kijken en wederom gaat de familie akkoord.

Uit het oog Zowel koolrabi als venkel zit in de hoek van de ‘vergeten groenten’. Groenten die al eeuwenlang in de keuken gebruikt worden maar in de tweede helft van de twintigste eeuw wat uit het oog lijken te zijn vergeten. Ook aardperen en schorseneren vinden we in dit rijtje terug. De afgelopen jaren lijkt er een hernieuwde belangstelling te zijn voor deze producten. De zoete aardappel, ook wel bataat genoemd, werd al in de late middeleeuwen naar ons land geïmporteerd. Toch zouden we de bataat in tegenstelling tot de vergeten groenten eerder een ‘nieuwe groente’ noemen in de Nederlandse keuken. De van oorsprong Zuid-Amerikaanse bataat wordt in ons land nog maar weinig geteeld. De teelt is behoorlijk arbeidsintensief. Elk plantje word als stek schuin in de grond gestoken. Uit dit stukje groeit een bos zoete aardappelen. De naam zoete aardappel dankt de bataat overigens aan de overeenkomst in vorm. Het is geen familie van onze ‘gewone’ aardappel.

Al snel blijkt echter dat de venkel niet het gemakkelijkste product op de velden is. ,,Van veel gewassen weet je: als ik deze vandaag plant, dan kan ik over zoveel weken oogsten. Bij venkel werkt dat net even anders”, vertelt Martijn. Weer heeft een grote invloed op de groei van de venkel. ,,Daarbij kan het ineens weken schelen voordat er geoogst kan worden. En het natte weer van de afgelopen maanden maakt dat we extra last hebben van schimmels.”

Terwijl Miranda en Martijn ons voorgaan om even een kijkje te nemen bij een van de velden, passeren we een van de productiebanden die op dit moment omgebouwd wordt. Alsof het niks is zet een monteur die geregeld in het bedrijf te vinden is ‘even’ een stukje tussen de band. ,,We zijn pas begonnen met de teelt van zoete aardappelen”, legt Martijn uit. ,,In tegenstelling tot de koolrabi en venkel, die boven de grond groeien, komen zoete aardappelen uit de grond. Die zullen dus eerst twee keer gewassen moeten worden.”

